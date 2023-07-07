Попытка мятежа ЧВК «Вагнер» перетянула внимание россиян с СВО ФОМ: 49% россиян на прошлой неделе сильнее всего волновала попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Почти половина россиян назвала попытку мятежа ЧВК «Вагнер» главным событием позапрошлой недели, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) с 30 июня по 2 июля. При этом специальную военную операцию выделили 14% опрошенных. Для сравнения, 23–25 июня первое место занимала именно СВО.

Так, 49% респондентов, выбравших главным событием недели попытку мятежа, волновал режим КТО в ряде регионов России, перекопанные дороги в Липецкой области, а также закрытие трасс и участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер».

Такими событиями, как беспорядки во Франции, крушение батискафа «Титан», наводнение в Сочи и «Выпускной-2023», сильнее всего интересовались по 1% россиян. Еще 36% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился в 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Ранее ФОМ выяснил, что половина россиян уверена: среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает спокойное настроение. При этом 44% респондентов сообщили, что люди в их окружении испытывают больше тревожных настроений.