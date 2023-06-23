Названо число россиян, чьи близкие ни о чем не тревожатся ФОМ: половина россиян заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина россиян заявили, что среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает спокойное настроение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ). При этом 44% респондентов сообщили, что люди в их окружении испытывают больше тревожных настроений, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Опрашиваемым задавали вопрос, каких настроений больше среди людей, которые их окружают, — спокойных или тревожных. Так, 6% затруднились с ответом.

Исследование проводилось 16–18 июня в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ. В нём приняли участие 1500 респондентов.

Ранее в аналитическом центре НАФИ рассказали, что трудности с выплатой кредита в России за последний год испытывал каждый второй заемщик. Наиболее высокая доля людей с затруднениями по кредитным обязательствам отмечена среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет. Исследователи также отметили, что за последние пять лет число россиян с кредитами выросло с 33% до 53%.