В ФРГ раскритиковали решение считать атомную энергию «зелёной»

Немецкий министр окружающей среды Штеффи Лемке выступила против законопроекта Еврокомиссии, который приравнивает атомную энергию и природный газ к экологически чистым источникам энергии, сообщает Frankfurter Allgemeine. Министр считает атомную энергию опасной, в частности из-за производства ядерных отходов.

Я считаю, что намерение Еврокомиссии включить атомную энергию в категорию устойчивой экономической деятельности, является ошибочным. Эта технология способна привести к масштабной катастрофе, а также производит радиоактивные отходы. Атомная энергия не может быть устойчивой, — приводит издание слова Лемке.

Ранее в Брюсселе сообщили, что при определённых условиях Еврокомиссия может классифицировать атомную энергетику и природный газ как «зелёные» источники энергии в рамках таксономии ЕС.

Согласно изданию, такое решение может быть принято благодаря тому, что группа стран, в которых эти виды энергии являются основными, потребовали, чтобы европейский регулятор не принимал санкции в отношении государств, использующих «спорные» источники энергии.

В канун Нового года Германия объявила о закрытии трёх из шести атомных электростанций, функционировавших с середины 80-х годов.