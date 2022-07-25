В ФРГ отказались раскрыть местонахождение турбины для «Северного потока»

Фото: Rainer Weisflog/Global Look Press

Германия пока не будет раскрывать информацию о местонахождении турбины компании Siemens, необходимой для функционирования газопровода «Северный поток», заявила на брифинге представитель Министерства по делам экономики и защиты климата страны Беате Барон. Представитель ведомства добавила, что все юридические требования соблюдены, передает ТАСС.

Я должна еще раз указать, что здесь речь идет о явных проблемах с безопасностью, поэтому мы не предоставляем никакой информации о том, где находится турбина. Юридические вопросы, связанные с санкциями ЕС, имеют приоритет, — отметила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что газотурбинный двигатель Siemens, прибывший в Германию после ремонта в Канаде, будет установлен на «Северный поток».

Ранее газета Politico написала, что турбина уже несколько дней находится в немецком Кельне. Если она не будет доставлена в Россию до 25 июля, поставки газа могут резко упасть. В публикации отмечается, что в случае снижения объемов поставляемого топлива пострадать может вся Европа. Если поставки будут прекращены, это может ударить по экономике ЕС.