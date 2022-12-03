В ФРГ осталось запасов оружия на два дня боев Times Radio: у Германии из-за Украины осталось запасов оружия на два дня боев

Фото: Markus Rauchenberger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт по Германии Оливер Муди заявил, что у Берлина на складах осталось запасов оружия на два дня интенсивных боев. Запасы истощились из-за поставок Киеву, отметил он в эфире Times Radio.

Муди добавил, что ситуация в Германии аналогична ситуации по всей Европе. Однако в ФРГ проблему ощущают особенно остро, поскольку в последние годы там практиковали политику сокращения финансирования вооруженных сил.

Специалист считает, что на восстановление арсенала Берлину потребуется минимум €20 млрд, тогда запасы станут соответствовать минимальным требованиям НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс высоко оценивает предыдущие поставки Германии оружия Украине. По его словам, поставки оружия из Германии «спасают жизни». Столтенберг призвал увеличивать военную помощь Украине и назвал это лучшим способом поддержать мир.