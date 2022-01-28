В ФРГ оценили шансы найти замену газу и нефти из России

В случае остановки поставок угля, газа и нефти из РФ Германия не сможет быстро и полностью найти замену российским энергоресурсам. Об этом изданию Welt заявил эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн.

Найти замену для энергетического сырья в таком объёме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно, — сообщил специалист.

По данным Пайна, на Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа и 45% импорта каменного угля.

Эксперт Хубертус Бардт из Института немецкой экономики в Кельне также отметил, что быстро найти альтернативу российскому газу в промышленности и для отопления практически невозможно.

Ранее британское издание The Times написало, что давление России на энергетический рынок способно оказать «опустошительное воздействие» на стоимость удобрений и урожайность, что может спровоцировать глобальный голод. Автор публикации считает, что Россия никогда не исключала возможности использовать поставки газа на Запад в качестве средства давления на него. Как отмечалось, газ критически важен для производства азотных удобрений, мочевины и аммиачной селитры. Если фермеры не получат нужного количества удобрений, то урожаи будут низкие.