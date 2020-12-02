В ФРГ назвали условие для расширения санкций Евросоюза против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/18bd6ede-348e-11eb-890a-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: MFA Russia/Global Look Press

Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут расширены в случае, если президент республики Александр Лукашенко не пойдёт на уступки. Об этом на Минском форуме заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Минский форум проводится в 2020 году в 18-й раз, но впервые в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Так как Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьёзного национального диалога, то мы в ЕС ввели санкции и недавно ужесточили их. Если Лукашенко и его сторонники не уступят, расширим эти санкции. Мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко, — цитирует РИА Новости главу немецкого внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что «кризис последних месяцев коренным образом изменил Белоруссию: рушится старая система — растёт новая Белоруссия». Маас добавил, что в ЕС хотят помочь прорваться этой «новой Белоруссии». Однако, пояснил министр, есть человек, «который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чём не повинных людей», имея в виду президента Александра Лукашенко.

Ранее власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под ограничения представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, размещённые в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.

Позднее ЕС расширил санкции, и под ограничения попали 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После оглашения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых выборов и отставки Лукашенко, писал NEWS.ru.