В ФРГ намерены продлить и ужесточить карантин

https://static.news.ru/photo/89209748-5a39-11eb-a5ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelika Warmuth/dpa

Власти ФРГ намерены продлить режим самоизоляции в стране до 15 февраля 2021 года, а также ужесточить правила для него. Соответствующий проект документа в ближайшее время обсудят канцлер Германии Ангела Меркель и главы регионов государства.

Согласно документу, власти планируют обязать жителей государства повсеместно (за исключением домов) носить маски класса FFP2, KN95 или же одноразовые медицинские маски. Кроме того, до 15 февраля, кроме особых случаев, будут закрыты школы и детские сады. Особенное опасение у властей вызывает вероятность того, что новые штаммы коронавируса «сильнее распространяются среди детей и подростков».

Помимо этого, Министерство труда страны примет постановление, согласно которому работодатели должны минимизировать контакты своих сотрудников и перевести их, где это возможно, на дистанционный формат работы. Встречаться в частных домах и квартирах разрешат только с одним человеком одновременно, да и то если он живёт в соседнем домохозяйстве.

Также власти Германии намерены снизить пассажиропоток в общественном транспорте. Такая мера необходима для того, что минимизировать риски заражения коронавирусом. Тем не менее точного плана по реализации этой инициативы пока нет.

Кроме того, предполагается, что на территории ФРГ будет введён комендантский час. 19 января канцлер страны обсудит это предложение с региональными властями, однако не исключено, что от такой меры откажутся, так как ранее власти муниципалитетов уже раскритиковали эту инициативу.

Сейчас в Баварии уже носят маски класса FFP2. Их необходимо надевать при посещении магазинов или проезде в общественном транспорте. Не исключено, что в скором времени подобное требование распространится на все области Германии, передаёт Bild.

С 16 декабря в ФРГ предварительно до 31 января действует жёсткий карантин. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары.

Тем не менее не все страны ужесточают меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Правительства некоторых государств, наоборот, намерены допустить некие «послабления». Так, ранее NEWS.ru писал, что в феврале 2021 года в Польше могут открыться рестораны и отели. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.