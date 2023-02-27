В ФРГ допустили участие в совместных военных учениях с США и Польшей Минобороны ФРГ: участие бундесвера в учениях с США и Польшей станет четким сигналом для РФ

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Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил возможность проведения совместных учений немецких, американских и польских военнослужащих. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время вопрос об участии бундесвера в маневрах, которые стали бы четким сигналом для Москвы, рассматривается.

Писториус отметил, что проведение таких учений дает возможность послать сигнал не только России, но и союзникам по НАТО. Москва, по его мнению, сможет убедиться, что Североатлантический альянс является не таким слабым, как думали в России.

Альянс намного сильнее. Гораздо сплоченнее, чем раньше, — подчеркнул министр.

Он добавил, что трехсторонние военные учения могут пройти в Польше.

В начале февраля начались учения с боевыми стрельбами Eagle Royal 23 на юго-востоке Румынии. Целью маневров названа проверка взаимодействия артиллерийских систем в рамках операции коллективной обороны НАТО.

Ранее Борис Писториус заявил, что вопрос поставок истребителей из Германии на Украину «не находится сейчас в центре внимания». Министр добавил, что к этому разговору можно будет вернуться через три-четыре месяца, когда небо над Украиной будет в безопасности. При этом он указал на важность передачи Киеву наступательной бронетехники.