В Германии отказались помогать Украине истребителями Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ не рассматривает поставки истребителей Киеву

Фото: Michael Matthey / dpa / Global Look Press

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил телеканалу ARD, что вопрос поставок истребителей из Германии на Украину «не находится сейчас в центре внимания». Министр при этом добавил, что к этому разговору можно будет вернуться через три-четыре месяца, когда небо над Украиной будет в безопасности.

Когда небо над Украиной будет в безопасности ближайшие три—четыре месяца, то можно будет говорить о дальнейших шагах, — сказал Писториус.

Он указал на важность передачи Киеву наступательной бронетехники.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений. Отмечается, что в оборонном ведомстве страны опасаются, что у Вашингтона снизится боеготовность в случае будущих конфликтов. Еще одной причиной, по информации газеты, является опасение, что Киев будет использовать данные ракеты для нанесения ударов по территории России.

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.