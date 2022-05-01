В Финляндии установят новые пограничные заграждения на границе с Россией

Власти Финляндии планируют установить новые более эффективные пограничные заграждения на критически важных участках границы с Россией, об этом сообщает телеканал MTV3. Отмечается, что в ближайшее время решение об этом будет принято на высшем уровне.

Это важное решение — начать строительство заборов на восточной российской границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы, — отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

Ранее стало известно, что правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России. Предполагается, что это произойдёт уже в мае. По информации издания, финская сторона в лице государственной компании Gasum должна сообщить России, принимает ли она условия оплаты российского газа за рубли.