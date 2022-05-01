Власти Финляндии планируют установить новые более эффективные пограничные заграждения на критически важных участках границы с Россией, об этом сообщает телеканал MTV3. Отмечается, что в ближайшее время решение об этом будет принято на высшем уровне.

Это важное решение — начать строительство заборов на восточной российской границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы, отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

Ранее стало известно, что правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России. Предполагается, что это произойдёт уже в мае. По информации издания, финская сторона в лице государственной компании Gasum должна сообщить России, принимает ли она условия оплаты российского газа за рубли.