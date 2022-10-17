В Финляндии разорился торговый центр Zsar Крупный торговый центр Zsar в Финляндии разорился из-за отсутствия российских туристов

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Крупный финский торговый центр Zsar, расположенный у границы с РФ, заявил о банкротстве, сообщает издание Yle. Это произошло из-за отсутствия туристов из России, на которых он был рассчитан изначально.

Zsar подал заявление о банкротстве в уездный суд Хельсинки в понедельник, 17 октября, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый год после открытия аутлет-деревня работала в убыток. В 2019-го и начале 2020-го бизнес начал понемногу идти в гору, однако пришла пандемия коронавируса. В результате граница с Россией оказалась закрыта и поток российских туристов, в расчете на которых шопинг-деревня была построена, иссяк. Из-за COVID-19 деревня вынуждена была закрыться на несколько месяцев, в итоге продажи рухнули.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября гражданам России закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.

До этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки может ввести полный запрет на въезд россиян. Он пояснил, что государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».