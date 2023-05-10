В Финляндии продадут бывший военный остров на границе с Россией Kymen Sanomat: в Финляндии выставили на продажу острова Ранкки и Кирконмаа на границе с РФ

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Остров Ранкки

Владелец финских островов Ранкки и Кирконмаа Исмо Рятю выставил их на продажу за €7,9 млн, сообщает газета Kymen Sanomat. В 2015 году бизнесмен приобрел их за €700 тысяч. По его словам, за это время он обустроил территорию, поэтому цена оправданна. Острова находятся на границе с Россией. Ранее они принадлежали Оборонительным силам Финляндии, на одном из них по-прежнему находятся несколько фортов и оборонительные укрепления.

Мы вложили значительные средства в эту территорию: сейчас на продажу выставлено 100 земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове, которые сейчас отапливаются, имеют геотермальное отопление, — сказал предприниматель.

Он подчеркнул, что решил продать остров, поскольку его сыновья не заинтересованы в ведении туристического бизнеса. Бизнесмен выразил уверенность, что земля будет продана до конца 2023 года.

Ранее бывший советник Минобороны США Марио Лойола заявил, что Белому дому следует пообщаться с властями Украины и убедить их продать России новые регионы. Он подчеркнул, что таким образом военный конфликт может быть улажен. Он также добавил, что в оплату должны быть включены репарации.