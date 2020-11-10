В Финляндии опровергли сообщения о скором открытии границ с Россией

https://static.news.ru/photo/d829dc1c-238b-11eb-9789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matti Matikainen/Global Look Press

Финляндия последует примеру других стран Евросоюза и не будет открывать границы для туристов из России. Ранее в СМИ появились сообщения, что россияне смогут попасть в страну уже к Рождеству.

Границы, согласно закону, будут открыты внутри ЕС, а также для третьих стран, которые Еврокомиссия внесла в так называемый зелёный список. Сейчас в списке Макао, Китай, Таиланд, Австралия, Гонконг, Руанда, Новая Зеландия, Сингапур, Япония и Южная Корея. Стоит признать, что обновление списка происходит медленно, — приводит финское издание Yle слова начальника отдела контроля Главного управления пограничной службы Туомаса Лаосмаа.

Кроме того, издание напомнило, что страна не имеет права самостоятельно открывать границы для турпотока в условиях карантина. Для принятия соответствующего решения требуется заключение об улучшении эпидемиологической обстановки в государстве, в данном случае — в России.

Ранее ряд СМИ сообщили о скором открытии границ Финляндии для туристов из РФ.

Как писал NEWS.ru, российский МИД в начале октября предупредил россиян о рисках зарубежных поездок. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, российским туристам следует тщательно подходить к планированию поездок за рубеж на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.