В Финляндии объяснили, почему Запад помогает Украине МИД Финляндии: Запад поддерживает Украину, которая борется за европейскую безопасность

Фото: Navy Petty Officer 2nd Class Juel Foster

Страны Запада помогают Украине потому, что она ведет борьбу с Россией «за европейскую безопасность», заявила в интервью The Financial Times глава МИД Финляндии Элина Валтонен. При этом она отметила, что поддержку Киева не следует воспринимать как благотворительность.

Нам на Западе нужно понять, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина борется за нас. Они борются за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности, — сказала министр.

Она заявила, что на Западе нет усталости от украинской тематики, и выразила надежду на то, что таковой и не будет. Коснувшись вопроса членства Украины в НАТО, глава МИД заявила, что даже если бы Киев получил четкий план вступления в Альянс, это все равно не было бы 100-процентной гарантией скорого присоединения.

Ранее финский дипломат Яакко Илониеми заявил, что отношения между его страной и Россией в настоящее время являются худшими за последние десятилетия. По его мнению, виновата в этом именно Россия. Он добавил, что восстановление двусторонних отношений возможно при условии, что в России произойдут политические перемены.