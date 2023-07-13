В Финляндии назвали условие восстановления отношений с Россией Дипломат Илониеми: Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических перемен

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Восстановление отношений между Хельсинки и Москвой возможно только после политических перемен в России, заявил в интервью телеканалу MTV3 финский дипломат Яакко Илониеми. По его словам, в настоящее время отношения между двумя странами являются худшими за последние десятилетия.

Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России, — заявил дипломат.

По словам Илониеми, вина в ухудшении двусторонних отношений лежит на России. Он подчеркнул, что финская сторона к этому не стремилась и ее поведение всегда было сдержанным.

Дипломат также предположил, что создавшаяся ситуация негативно отразится на экономике Финляндии, особенно ее восточных регионов. Кроме того, она может привести к ухудшению отношений между финскими и российскими гражданами.

Ранее вступили в силу новые ограничения на въезд в Финляндию для российских предпринимателей. Бизнесмены и владельцы недвижимости смогут пересекать финскую границу только при наличии веских оснований. Кроме того, российские студенты лишились возможности посещать финские вузы по программам обмена.

6 июля посла Финляндии в России вызвали в МИД, где ему был заявлен протест из-за проводимой Хельсинки политики в отношении РФ. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что действия Хельсинки направлены на разрыв дружественных отношений с Россией, которые формировались десятилетиями.