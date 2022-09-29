В Евросоюзе планируют запретить россиянам доступ к криптовалютным сервисам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЕС планирует запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах в ответ на референдумы, сообщил портал CoinDesk. Ограничение могут ввести на фоне наметившегося спроса на криптовалюту в России.

Такая мера предложена в рамках нового, восьмого с начала войны, пакета санкций против России, который примут в ответ на референдумы на неподконтрольных Украине территориях страны, сообщает издание.

В апреле криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч. Тогда сообщалось, что россияне с крупными криптоактивами смогут только выводить средства со счета, доступ к торговле и пополнению кошелька ограничен. Лимит в том числе затрагивает все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в Binance Staking и Binance Earn.

Теперь порог в €10 тысяч будет снижен до нуля. Потенциально это означает, что россияне не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках ЕС, рассказал источник CoinDesk.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, на территории Херсонской и Запорожской областей. Он предупредил об ответственности всех, кто станет причастным к референдумам.