В Евросоюзе озвучили позицию по евроинтеграции Украины и Сербии Боррель призвал Украину ускорить необходимые для вступления в ЕС реформы

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Жозеп Боррель

Украине следует ускорять процесс реформ, переходить на европейские стандарты, чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС. При этом он предупредил Сербию, что тесные отношения с Россией несовместимы с путем евроинтеграции.

(Для Украины. — NEWS.ru) настало время ускорить реформы, переходить на европейские стандарты, готовить общество к вступлению в ЕС. <...> Сербия должна понять, что тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем этой страны, — заявил он.

При этом глава внешнеполитической службы ЕС потребовал от Белграда быстрого выполнения требований о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово.

Ранее стало известно, что Сербия совместно со странами — членами Североатлантического альянса проведет военные учения Platinum Wolf 23. Об этом сообщили в Минобороны республики. Маневры пройдут с 16 по 30 июня. В ведомстве подчеркнули, что ранее Сербия взяла на себя обязательства по участию в многонациональных операциях.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители Запада на каждой встрече с руководством Сербии независимо от обсуждаемой темы требуют ввести санкции в отношении России. По словам сербского лидера, это стало обычным делом.