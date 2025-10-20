Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:56

В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой

Фицо заявил, что не позволит переписать историю и итоги Второй мировой войны

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Некоторые европейские политики намерены переписать историю и итоги Второй мировой войны, но Словакия не позволит им этого сделать, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Так он прокомментировал сообщения о том, что европейские бюрократы недовольны празднованиями окончания Второй мировой войны и военными парадами в Москве и Пекине.

Кто-то хочет переписать историю и итоги Второй мировой войны. Но для этого им придется найти кого-то другого, но не Роберта Фицо, — написал премьер Словакии.

Ранее Фицо раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за неудачную стратегию в отношении России, заявив, что русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки. Он также напомнил о «грязном скандале», связанном с получением Джонсоном пожертвования от оружейного олигарха, производящего беспилотники для Украины. По мнению политика, попытки британского политика воздействовать на Россию через продолжение украинского конфликта не достигли цели.

