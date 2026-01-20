В Европе продадут старейшую пивоварню

Старейшую немецкую пивоварню Weltenburger собираются передать другой компании, сообщила газета The Guardian. Причиной такого решения называют падение продаж пива в стране до рекордно низких показателей. Новым владельцем предприятия станет мюнхенская фирма Schneider Weisse.

Старейшая монастырская пивоварня Weltenburger в Германии продается мюнхенской пивоварне Schneider Weisse <…> в связи с падением продаж, — говорится в сообщении.

Сделку могут закрыть в 2027 году. Пивоварня расположена в Вельтенбургском аббатстве в Баварии. Напиток изготовляли на предприятии более 1 тыс. лет.

