20 января 2026 в 16:08

В Европе продадут старейшую пивоварню

Старейшую немецкую пивоварню Weltenburger передадут новому владельцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Старейшую немецкую пивоварню Weltenburger собираются передать другой компании, сообщила газета The Guardian. Причиной такого решения называют падение продаж пива в стране до рекордно низких показателей. Новым владельцем предприятия станет мюнхенская фирма Schneider Weisse.

Старейшая монастырская пивоварня Weltenburger в Германии продается мюнхенской пивоварне Schneider Weisse <…> в связи с падением продаж, — говорится в сообщении.

Сделку могут закрыть в 2027 году. Пивоварня расположена в Вельтенбургском аббатстве в Баварии. Напиток изготовляли на предприятии более 1 тыс. лет.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже аэропорта Домодедово признан несостоявшимся из-за того, что единственного претендента не допустили до участия в торгах. Торги были назначены на 20 января и должны были пройти на электронной площадке «РТС-тендер».

До этого стало известно, что РЖД собираются продать 49% федеральной грузовой компании (ФГК) за 44 млрд рублей. Таким образом компания намерена улучшить свое финансовое положение. Цена может быть скорректирована по итогам 2025 года и с учетом прогнозов.

Германия
пиво
закрытия
продажи
падения
