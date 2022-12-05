В Европе обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций

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Еврокомиссия обсудила с представителями стран ЕС подготовку очередного, девятого по счету, пакета санкций в отношении России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным издания, предполагается, что существующие санкционные списки будут дополнены 180 позициями.

По словам собеседников газеты, новые ограничения затронут сферы технологий, финансов и медиа. Ряд источников предположили, что санкции будут согласованы в ближайшее время, до заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС, которые пройдут на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение по внесению обхода санкций Евросоюза против России в список уголовных преступлений. Физическим лицам, нарушившим ограничительные меры, будет грозить наказание в виде пяти лет тюрьмы, а юридическим — штраф в размере 5% от общего оборота компании за год.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с каждым новым пакетом санкций против России Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от ограничений, успешно их устраняя. Она напомнила, что восьмой пакет рестрикций предусматривает ограничения в отношении третьих стран и лиц, содействующих Москве в обходе санкций.