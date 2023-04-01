В Европе наладили сотрудничество по инциденту на «Северных потоках» Welt: Германия, Швеция и Дания вернулись к сотрудничеству по ЧП на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Взрывов на газопроводе «Северный поток»

Дания, Германия и Швеция возобновили сотрудничество по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в сфере безопасности. Издание отмечает, что в последнее время обмен сведениями между следователями ФРГ и их западными коллегами активизировался.

Газета пишет, что сначала Дания, Германия и Швеция хотели расследовать взрывы совместно, но этого не произошло. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что из группы сначала вышел Стокгольм, а затем и Копенгаген. Причиной этого была «забота о секретности». Теперь же ситуация сложилась намного удачнее: отмечается, что число следователей по делу «измеряется двузначными цифрами».

Ранее глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил о необходимости участие России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Он добавил, что не понимает, почему правительство Германии не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию.