В ЕС могут снизить температуру в домах для уменьшения закупок газа у России

В Европе могут начать снижать температуру в домах, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок газа, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, передаёт ТАСС. Он также отметил, что Европе на данный момент будет крайне тяжело отказаться от поставок энергоресурсов из России.

Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и, таким образом, сделать нас сильнее в отношении России, — сказал он.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани выразил мнение, что если Евросоюз откажется от импорта газа и нефти из России, то такое решение обернётся для него катастрофой. Он напомнил, что топливо оплачивается в долларах, а евро уже сильно потерял в цене по отношению к американской валюте.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Москва имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток — 1». По его словам, это станет зеркальным ответом на запрет в отношении «Северного потока — 2», однако Россия не прибегает к подобным действиям.