В Еврокомиссии отреагировали на запреты для россиян в Европе Еврокомиссия: cтраны ЕС могут не конфисковывать личные вещи туристов из России

Фото: europarl.europa.eu

Страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи туристов из РФ, въезжающих в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии. В ведомстве отметили, что решения по реализации санкций принимают государства Евросоюза, тогда как ЕК только дает рекомендации.

Страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС, например, одежду, — указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».

После этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС. Он добавил, что Москве не стоит вводить ответные санкции для европейских граждан. Медведев подчеркнул, что в России живут не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС.