В Эстонии назвали заявление Макрона сигналом России Премьер Эстонии Каллас назвала слова Макрона об Украине сигналом России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину являются сигналом России, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Politico. По ее словам, на Западе не исключают разные варианты помощи Киеву.

Думаю, что это также сигнал, который мы подаем России, что мы не исключаем разные вещи <...> все страны поняли, что нам нужно делать все, — сказала Каллас.

Разные идеи обсуждаются в ЕС за закрытыми дверями, подчеркнула премьер. По ее мнению, уже «нужно обсуждать их и открыто».

Ранее Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. При этом он указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия.

Лидеры других стран отреагировали на это по-разному. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину, и соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. При этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, страна не намерена отправлять свои войска на Украину, причем такой позиции придерживается и президент, и премьер республики.