«Никаких недомолвок»: Минобороны Польши об отправке войск на Украину Министр Косиняк-Камыш заявил, что на Украине не будет польских войск

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Польша не намерена отправлять свои войска на Украину, заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. В эфире Польского радио он подчеркнул, что такой позиции придерживается и президент, и премьер республики.

Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно — и я, и господин президент, и премьер. Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов, — уточнил министр.

Вместе с тем Косиняк-Камыш указал, что Польша продолжит помогать Украине. В частности, Варшава готова помогать в закупках боеприпасов и техники.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. При этом он указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. Он подчеркнул, что им не удастся достигнуть поставленной цели.