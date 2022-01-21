В ЕС заявили об отсутствии согласованного пакета санкций против России

В Евросоюзе пока нет единого согласованного пакета санкций, который могли бы ввести против РФ в случае обострения ситуации на востоке Украины, передаёт РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС. Он отметил, что различные варианты ограничительных мер обсуждаются внутри Еврокомиссии, внешнеполитической службы ЕС и стран-участниц. Однако конкретных предложений по рестрикциям пока не поступало.

Нет предложений от главы дипломатии ЕС [Жозепа Борреля], нет конкретных предложений по санкциям, есть различные варианты, которые мы обсуждаем с государствами-членами, внешнеполитической службой, Еврокомиссией. Это обычные в подобном случае внутренние консультации ЕС, — сказал представитель ЕС.

Ранее проект нового пакета санкций против России под названием «Акт о привлечении к ответственности Путина» представили в Конгрессе США. Его предложил республиканец Джим Бэнкс.

Конгрессмен считает, что нужно ввести ограничительные меры против некоторых российских представителей власти, силовых структур, бизнеса, СМИ, а также в отношении ряда экономических проектов, в том числе «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что ЕС продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Ограничения были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины». Затем рестрикции продлевали каждые полгода.