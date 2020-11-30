В ЕС заявили о необходимости совершенствовать Шенгенское пространство

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Шенгенское пространство является одним из главных достижений объединённой Европы, однако оно требует совершенствования и укрепления, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дистанционной конференции «Шенгенский форум».

Первые месяцы пандемии показали нам, что бывает, когда Шенген перестаёт работать: Европа останавливается. <...> Но этот опыт вселил в меня уверенность в будущем Шенгена. Он слишком дорог для всех нас, и мы не позволим ему потерпеть неудачу, — подчеркнула она.

Политик отметила, что за девять лет — с 2006 по 2014 год — страны временно и локально вводили контроль на границах в пределах Шенгенской зоны 35 раз. При этом менее чем за пять лет, с 2015 года, такое решение принималось 205 раз, передаёт «Интерфакс».

Любые внутренние пограничные проверки должны быть крайней мерой, и мы должны работать в очень тесной координации. Европейцы стали полагаться на Шенген. Сегодня это необходимо для нашей экономики и для нашего образа жизни, — отметила она.

Комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Йохансон добавила, что закрытие внутренних границ несёт значительный ущерб для ВВП ЕС. Свободное перемещение должно способствовать восстановлению после крупнейшего в европейской истории экономического кризиса.

Еврокомиссия созвала Первый шенгенский форум для обмена мнениями по вопросу об укреплении Шенгенского пространства. На нём присутствовали министры внутренних дел и члены Европарламента.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контроль на границах Шенгенской зоны будет усилен из-за роста террористической угрозы.