В ЕС считают отравление Навального покушением на его жизнь

https://static.news.ru/photo/dffae286-e643-11ea-a15b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал отравление политика Алексея Навального. По его словам, случившееся выглядит как посягательство на жизнь оппозиционера.

По его словам, властям РФ необходимо без промедления организовать прозрачное и независимое расследование, передаёт сайт Европейской службы внешних связей.

Европейский союз категорически осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального, — подчеркнул он.

Боррель отметил, что международное сообщество и народ России требуют фактов о случившемся.

Все ответственные за него (отравление. — NEWS.ru) должны понести наказание, — заключил он.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Как писал NEWS.ru, согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.