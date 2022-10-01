В ЕС рассказали, почему конфликт на Украине не закончится никогда Боррель: завершение конфликта на Украине практически невозможно из-за присоединения к РФ территорий

Фото: Министерство обороны Украины

Присоединение к России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР делает практически невозможным завершение конфликта на территории Украины. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что новые российские регионы «никто не признает».

Это решение Москвы делает завершение конфликта практически невозможным, — сказал Боррель.

Прежде он выступал за расширение антироссийских санкций на фоне проведения референдумов. Глава европейской дипломатии говорил об ограничительных мерах в отношении как физических лиц, так и организаций. По его словам, в список персональных санкций уже включены свыше 1300 человек.

Референдумы о присоединении четырех новых регионов к России проходили с 23 по 27 сентября. Результаты голосования показали, что в ДНР решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

30 сентября президент РФ Владимир Путин в Кремле подписал указ о вхождении регионов в состав страны.