В ЕС назвали число украинских беженцев Еврокомиссар Бретон: в ЕС прибыло около 10 млн украинских беженцев

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Около 10 млн украинских беженцев прибыло в Евросоюз за период с начала конфликта в их стране, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio. Он отметил, что проблема мигрантов актуальна для всех стран сообщества.

Проблема миграции затрагивает всех нас, как с Юга, так и с Востока. Мы переживаем ситуацию, в которой мы приняли почти 10 млн украинских беженцев, — сказал еврокомиссар.

Он добавил, что украинских беженцев принимают Венгрия, Польша, Чехия. В последней, по словам Бретона, их число достигло 440 тысяч человек, что составляет 4% от всего населения страны.

На прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС продлить действие специального механизма по предоставлению убежища гражданам Украины. При этом она отметила, что с начала конфликта убежище на территории сообщества нашли четыре миллиона украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе бунтами беженцев, если Запад решит сократить поддержку Киева. Он заявил, что отказ помогать Украине создаст риски для стран Запада на их «заднем дворе», поскольку невозможно предсказать, как отреагируют миллионы беженцев «на то, что их страну бросят».