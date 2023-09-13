В ЕС захотели продлить механизм предоставления убежища украинцам Фон дер Ляйен: ЕК предложит продлить механизм предоставления убежища украинцам

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Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС продлить действие специального механизма по предоставлению убежища гражданам Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента, трансляцию которой вела аудиовизуальная служба ЕК. Она отметила, что с начала конфликта убежище на территории сообщества нашли четыре миллиона украинцев.

И я хотела бы вам сказать, что им и сегодня точно так же рады, как и в те судьбоносные первые недели. В связи с этим я c гордостью могу сообщить, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для украинцев в ЕС, — сказала фон дер Ляйен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе бунтами беженцев, если Запад решит сократить поддержку Киева. Он заявил, что отказ помогать Украине создаст риски для стран Запада на их «заднем дворе», поскольку невозможно предсказать, как отреагируют миллионы беженцев «на то, что их страну бросят». Зеленский добавил, что его сограждане благодарны приютившим их странам и «ведут себя хорошо».

Посольство США в Варшаве призвало польских журналистов распространить среди украинских беженцев идею о возвращении на родину. Местным СМИ, которые будут освещать и популяризовать такие истории, американские власти обещают гранты.