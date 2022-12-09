В Евросоюзе намерены конфисковывать активы российских бизнесменов и компаний на основании обвинений в обходе санкций. Данный вопрос будет обсуждаться на встрече Совета ЕС на уровне глав МВД, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, его слова приводятся на сайте Европейского совета.

Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний, — сказал он.