В ЕК предложили список «преступных» мер по обходу санкций

Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Представители Еврокомиссии сообщили, что была подготовлена директива, которая определяет список «преступных» действий по обходу санкций. Документ, подчеркнули в ЕК, позволит избавиться от имеющихся лазеек. Директива должна помочь в удержании тех, кто нарушает антироссийские ограничительные меры ЕС, сказали в комиссии.

В список действий, которые станут расценивать как уголовные преступления, предложили добавить предоставление средств и экономических ресурсов лицам из санкционного списка, заключение сделок с третьими странами, находящимися под ограничительными мерами Евросоюза и не только.

Юрлица за нарушение указанных правил могут быть наказаны штрафом в размере не менее 5% от общего оборота по данным за год до вынесения окончательного соответствующего решения. Физлицам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Данное предложение в будущем должно пройти обсуждение в Евросовете и Европарламенте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с каждым новым пакетом санкций против России Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от ограничений, успешно их устраняя.

Она напомнила, что восьмой пакет рестрикций ЕС против РФ предусматривает ограничения в отношении третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе.