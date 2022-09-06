В ЕК объяснили, как будут ограничивать цены на российский газ FT: в Еврокомиссии предложили два варианта ограничения цен на российский газ

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Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России, пишет Financial Times со ссылкой на соответствующий документ. Один из них предполагает установление максимального потолка стоимости топлива, а другой — разделение ЕС на зоны в зависимости от риска перебоев с поставками энергоресурсов.

В частности, первый вариант предполагает либо введение лимита цен на весь импортируемый из России газ, либо учреждение единого покупателя, который будет уполномочен вести переговоры о стоимости топлива. Однако в Брюсселе считают, что такие действия могут привести к форс-мажорам в контрактах европейских компаний с «Газпромом» и росту геополитической напряженности.

Согласно второму варианту, страны ЕС могут разделить на так называемые «красную» и «зеленую» зоны в зависимости от риска перебоев с поставками газа. В «красной» зоне цены могут быть ограничены, а в «зеленой» — оставаться на уровне ближе к рыночному, что по мнению авторов документа облегчит потоки топлива в государства «красной» зоны. При этом в Еврокомиссии считают данную меру сложно реализуемой, поскольку она во многом будет зависеть от координации между европейскими странами.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» во время видеоконференции приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России. Кроме того, политики договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цен на поставки энергоносителей из РФ.