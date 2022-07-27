В ДНР сообщили об укреплении позиций ВСУ в районе Артемовска и Соледара Офицер Народной милиции ЛНР Марочко заявил об усилении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре

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Вооруженные силы Украины укрепили свои позиции возле двух населенных пунктов на территории ЛНР — Артемовска и Соледара, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции ДНР Андрей Марочко. Он отметил, что эти позиции были усилены новыми фортификационными сооружениями.

Отмечается усиление позиций противника в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар. Дооборудованы новые фортификационные сооружения, а также на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии, — написал Марочко.

Ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что за последние сутки удалось ликвидировать до 50 украинских военнослужащих. По его словам, противник за сутки понес значительные потери, уничтожено несколько танков и бронетранспортеров, а также восемь единиц специальной автомобильной техники.