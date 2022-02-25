В ДНР сообщили об обстреле Горловки из гранатомётов

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своём Telegram-канале об обстреле украинскими военными города Горловка. Огонь вёлся из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) и крупнокалиберных пулемётов.

После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) по направлению: 03.10 — населённый пункт Майорск — населённый пункт Горловка (посёлок Шахты 6/7): выпущено шесть гранат из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулемёты, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал о попадании снаряда ВСУ в здание местной школы. В результате погибли два педагога. Кроме того, за последние два дня при обстрелах погибли ещё двое мирных жителей Горловки, было разрушено несколько жилых домов.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы республики продолжают контрнаступление. По его словам, на отдельных участках подразделения ВФУ подкреплены националистами и «упираются достаточно ожесточённо». При этом он сделал акцент на том, что украинские военные, «огрызаясь», обстреливают гражданские кварталы.