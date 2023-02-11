Дроны поразили три энергообъекта в Днепропетровской области

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Днепропетровской области за минувшую ночь были поражены три объекта энергетической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. Чиновник заявил о существенных разрушениях, при этом указал, что никто не пострадал. Пожары, которые вспыхнули в результате атак, уже потушены.

[Дроны] поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один — в Никопольском. В Криворожском один и тот же объект атаковали дважды в сутки. Везде существенные разрушения, — написал глава Днепропетровской ОВА.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на 11 февраля взрывы также прогремели в Киевской и Харьковской областях. Утверждалось, что при атаках применялись беспилотники. В частности, один из взрывов прогремел в Вышгородском районе Киевской области, где сработала ПВО.

Также в Сети появилось видео с атакой дрона-камикадзе по разводному мосту в Одесской области. Украинские СМИ отмечали, что мост в Затоке, по которому ВСУ получали горючее, боеприпасы и технику, и прежде подвергался ударам. В результате очередной атаки повреждения получили мостовые опоры.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 11 февраля сообщил об атаке беспилотников ВСУ по инфраструктурному объекту в Яковлевском городском округе. По словам главы региона, жертв и пострадавших нет.