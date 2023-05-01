В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия Глава Днепропетровской ОВА сообщил о пожаре на промышленном предприятии

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Павлограде Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в здании произошел пожар, который уже удалось потушить.

В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, — написал Лысак.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь сообщил о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в городе, которые ВСУ использовали для подготовки контрнаступления.

Издание «Русская Весна» сообщило, что в ночь на 1 мая от 14 до 16 стратегических бомбардировщиков взлетели с российских авиабаз и направились в сторону Украины. Предположительно, они должны нанести предупредительный удар по украинским объектам перед контрнаступлением ВСУ.