В Дании сообщили о втором случае смерти после вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/3661c41e-8973-11eb-a97c-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Два сотрудника муниципалитета столичного региона Дании были госпитализированы с тромбами головного мозга и кровоизлияниями менее чем через две недели после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Один из них вскоре скончался.

Симптомы указывают на возможные побочные эффекты от вакцинации COVID-19. У обоих сотрудников они развились менее чем через 14 дней после вакцинации препаратом AstraZeneca, — сообщило издание Ekstra Bladet.

Пол и возраст сотрудников пока не разглашается. В данный момент учёные оценивают наличие возможной взаимосвязи между появлением этих симптомов и вакцинацией.

Использование вакцины AstraZeneca было приостановлено в Дании 11 марта после смерти 60-летней женщины, сделавшей прививку этим препаратом.

Как писал NEWS.ru, ранее Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Связи между осложнениями, вызванными у привитых этим препаратом, и качеством вакцины выявлено не было. Таким образом, специалисты агентства пришли к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают риски.

Вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом.