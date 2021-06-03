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В Дании отозвали разрешение на прокладку конкурента «Северного потока — 2»

18:51, 03 июня 2021
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение, которое прежде было выдано управлением по охране окружающей среды на прокладку газопровода Baltic Pipe. Информация об этом появилась в четверг, 3 июня, на официальном портале оператора транспортной системы страны Energinet.

Разрешение на строительство было выдано 12 июля 2019 года. Отказ в выдаче разрешения был оглашён 31 мая 2021-го. Основанием стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь строительство придётся приостановить.

К тому же, как сказал заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, такой проект ввиду своей масштабности не может не создавать неудобств.

Baltic Pipe, как планировалось, должен был пролегать между Данией и Польшей. Он позиционировался как замена российского «Северного потока — 2», против которого выступают также Украина, США и страны Балтии.

Тем временем, глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Как стало известно ранее, США обнаружили ещё один способ помешать сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

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