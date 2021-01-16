В Дании число заражённых британским штаммом коронавируса достигло 283

https://static.news.ru/photo/f616185a-58d1-11eb-a27f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Joseph Dean via imago-images.de/Global Look press

Медики Дании выявили 283 случая заражения новым вариантом коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом сообщили в Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями.

По данным института, анализ образцов вируса занимает больше времени, поэтому есть некоторое отставание в данных. Кроме того, в субботу, 17 января, был выявлен первый случай инфицирования гражданина Дании «южноафриканским» штаммом COVID-19, передаёт ТАСС.

Накануне власти Дании сообщали о 256 инфицированных этим штаммом. По данным Минздрава страны, прирост в полсотни заразившихся новой разновидностью коронавируса произошёл в последние три дня. На 13 января в Дании было зафиксировано только 208 случаев.

Всего в стране зафиксировано 189 088 случаев заражения COVID-19, скончались с начала пандемии 1775 человек. На фоне роста новых случаев коронавируса власти до начала февраля закрыли все рестораны, бары, кинотеатры, театры, торговые центры и парикмахерские. Жителям запретили собираться в группы более пяти человек, также их обязали носить маски во всех общественных местах.

Также британский штамм коронавируса был выявлен в Аргентине. Его носителем оказался аргентинец — резидент Великобритании. Он завёз инфекцию в страну в конце декабря, вернувшись из поездки по Европе. Из-за выявления нового штамма власти Аргентины приостановили авиасообщение с Британией.

Кроме того, 88 случаев заражения новым штаммом было выявлено в 15 американских штатах. Как сообщили в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, новый штамм коронавируса может стать наиболее распространённым на территории Америки уже в марте этого года, сообщал NEWS.ru.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.