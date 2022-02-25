В Чехии за поддержку действий России на Украине можно получить три года

В Чехии за выражение поддержки военным действиям России на Украине в социальных сетях или во время демонстраций грозит до трёх лет заключения. Такие действия сейчас могут расценить как уголовное преступление. Об этом сообщает информационное агентство CTK со ссылкой на генерального прокурора республики Игора Стржижа.

Если кто-то в общественном пространстве, например на демонстрациях или в Интернете, выражал бы согласие с нападением России на Украину, поддержал его или выражал поддержку руководителям России, то он при определённых условиях совершил бы уголовное преступление, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что страна останавливает выдачу вида на жительство гражданам России. Кроме того, государство прекращает выдавать россиянам визы, что связано с началом военной операции РФ на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».