https://static.news.ru/photo/d16829a6-734b-11ea-8522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Houdek Martina/CTK/Global Look Press

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Чехии перевалило за отметку в 3 тысячи человек. Правительство заявило о планах начать снимать затрагивающие общественную жизнь ограничения после пасхальных каникул, если ситуация будет находиться под контролем.

В республике скончались 24 человека, заражённых COVID-19. В госпиталях находится 291 пациент, из них 64 — в отделениях интенсивной терапии. В стране проведены более 48 тысяч тестов на наличие коронавируса в организме, уточняет Reuters.

Среди заразившихся инфекцией — миллиардер Даниэль Кржетинский. Как писал NEWS.ru, 44-летний предприниматель продолжает работать, изолировавшись от общества.