В Чехии вновь увязали российскую символику с «геноцидом» В Чехии расследуют появление российской символики на митинге местных коммунистов

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Полиция Чехии начала расследование уголовного дела об «оправдании геноцида» по факту появления российского флага с символом Z на митинге Коммунистической партии Чехии и Моравии, который прошел в городе Нимбурке, сообщает EADaily со ссылкой на информацию прокурора области Штепана Брунцлика. По его словам, пока обвинение никому не предъявлено.

Полиция возбудила уголовное дело по совершению преступления, состоящего в отрицании геноцида, его одобрении и оправдании, — рассказал прокурор.

Издание уточняет, что по делу проходит один подозреваемый. В случае доказательства преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Сообщается, что российский флаг с большой буквой Z, сложенной из георгиевской ленты, и словами по-русски «Своих не бросаем» появился на одном из киосков в ходе акции коммунистов, проходившей в городе 25 июня.

В мае полиция чешского города Зноймо проводила проверку в отношении местной жительницы, установившей флаг ЧВК «Вагнер» около дома на своем участке. Сама женщина заявила, что не считает свой поступок противоправным, так как флаг не демонстрирует запрещенную в Европе символику.

Ранее суд района Прага-1 в столице Чехии приговорил мужчину, в марте повредившего автомобиль с украинским номерным знаком, к условному тюремному заключению сроком на шесть месяцев. Также мужчине назначен двухлетний испытательный срок и годичный запрет на пребывание в столице страны.