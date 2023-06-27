Повредивший машину с украинским номером мужчина попал под суд в Праге Повредивший в Праге машину с украинским номерным знаком мужчина получил условный срок

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В Чехии суд района Прага-1 приговорил мужчину, в марте повредившего автомобиль с украинским номерным знаком, с условному тюремному заключению сроком на шесть месяцев с испытательным сроком в два года и годичным запретом на пребывание в столице страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Эву Швиглерову.

По словам представителя суда, инцидент произошел 11 марта после митинга на Вацлавской площади Праги. Несколько десятков человек направились через проезжую часть к Национальному музею с призывами сорвать с его фасада флаг Украины, который вывесили власти района в знак солидарности с Киевом.

Машины на шоссе вынужденно остановились, среди них был и автомобиль с украинскими номерами. Мужчина, дело которого рассматривалось в суде в понедельник, воспользовался этим и нанес повреждения машине с украинским номерным знаком, — рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что мужчина признал себя виновным по статьям об умышленном повреждении чужой вещи, насилии против группы граждан и хулиганстве. Также он должен возместить ущерб владельцу автомобиля.

Также сообщается, что в связи с действиями участников митинга 11 марта полиция возбудила целый ряд уголовных дел. Так, в рамках одного из них 14 человек, пытавшиеся сорвать украинский флаг с музея, получили наказание в виде денежного штрафа в размере 1 тысяча крон ($45,5). Кроме того, один из задержанных в тот день мужчин, на одежде которого была размещена нашивка с запрещенной символикой, был оштрафован на 12 тысяч крон ($545).

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