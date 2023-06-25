В Болгарии сгорел склад с оружием, откуда поставлялись снаряды на Украину BNR: в Болгарии сгорел еще один склад боеприпасов бизнесмена Гебрева, поставлявшего оружие Украине

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Полиция Болгарии

В болгарском городе Карнобат сгорел оружейный склад, принадлежащий предпринимателю Эмилияну Гебреву, сообщает радиостанция BNR. Перед пожаром произошла серия взрывов. Расследованием происшествия занялось агентство национальной безопасности. Известно, что ранее Гебрев продавал военную технику Украине.

Предприниматель отметил, что это уже второй пожар на его объектах за последний год. При этом он не утверждает, что оба инцидента связаны друг с другом. Также с именем предпринимателя связан пожар в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Там на складе хранились старые боеприпасы времён Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Тогда Чехия обвинила в подрыве склада Россию.

На фоне обвинений в адрес российских спецслужб ухудшились отношения между Москвой и Прагой. Из Чехии были высланы 18 представителей российского внешнеполитического ведомства. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.