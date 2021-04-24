NYT: владелец взорванного чешского склада признался в поставках на Украину

https://static.news.ru/photo/8955ac12-a566-11eb-b5e5-96000091f725_660.jpg Фото: Police of the Czech Republic/policie.cz

Торговец оружием и владелец компании ЕМКО Эмилиян Гебрев признал факты продажи вооружений на Украину, а также хранение боеприпасов на взорванном в 2014 году складе в чешской деревне Врбетице. Поставки осуществлялись во время боевых действий в 2014–2015 годах, сообщает The New York Times.

Издание отмечает , что компания ЕМКО прежде отрицала данные факты, но теперь Гебрев признал их в электронном письме.

NYT рассказала, что ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Снаряды отправлялись на Украину по документам, в которых указывалось, что они предназначаются армии Таиланда.

Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт, — подчеркнули в NYT.

На фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, ухудшились отношения между Москвой и Прагой. Из Чехии были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Ранее стало известно, что издание World Economy изучило версию властей Чехии о причастности спецслужб РФ к взрывам во Врбетице и обнаружило в ней признаки информационной атаки. Внимание немецких журналистов привлекли противопехотные мины чешской армии, которые и взорвались на складах. Чехия ещё в 1997 году присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, поэтому к 2014 году она не должна была иметь снаряды такого типа.