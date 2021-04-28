В Чехии сообщили о третьей версии в деле о взрывах во Врбетице

https://static.news.ru/photo/f4f6d36c-a8ca-11eb-a119-96000091f725_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Относительно инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году появилась третья версия произошедшего. Об этом в разговоре с журналистами рассказала глава Минюста Чехии Мария Бенешова. Её слова приводит сетевое издание Novinky.

Чешский президент Милош Земан говорил, что существуют две версии развития событий. Исходя из первой, взрыв произошёл вследствие непрофессионального обращения с содержимым складов со стороны его работников. Вторая версия гласит, что к инциденту привела деятельность иностранных спецслужб. Как сказала Бенешова, происшествие обсуждалось на заседании кабмина.

Я видела только сообщение контрразведки, к непосредственным материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует ещё одна (третья) возможная версия, — сказала глава Минюста.

На её слова отреагировал чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Действует единственная версия, о которой мы с главой МВД Яном Гамачеком заявляем, и мы её придерживаемся. Это всё, — подчеркнул глава кабмина.

Ранее Прага назвала причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице представителей российских спецслужб. На фоне этих обвинений отношения России и Чехии резко ухудшились. Вслед за этим из европейской страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

После этого зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что правительство Чехии стало заложником политики Соединённых Штатов Америки в отношениях с Россией. Но подобные дипломатические войны всегда в итоге заводят в тупик.