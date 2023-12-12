В Чехии решили запугать Россию ЧТК: в генштабе Чехии призвали запугать Россию, чтобы избежать войны с ней

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Чтобы избежать потенциального конфликта с Россией ее необходимо запугать, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка в эфире Чешского телевидения. По его словам, Москва должна осознать бесполезность любых действий в этом направлении.

Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно, — заявил Ржегка.

По словам Ржегки, хотя война с Россией в настоящий момент кажется маловероятной, она не должна быть воспринята как нечто немыслимое. Он также призвал продолжать оказывать поддержку Украине, утверждая, что это позволяет стране выиграть время для Европы.

Ранее президент Чехии генерал Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евроcоюза и армиям стран континента «следует готовиться к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе». Он предположил, что после возможной заморозки ситуации на Украине у Москвы появится время на восстановление сил.

До этого зарубежные СМИ сообщали, что в ЕС обсуждается предложение Чехии об ограничении передвижения по территории сообщества российских дипломатов. Это инициативу Прага выдвинула в рамках 12-го пакета санкций, пояснив, что под видом дипломатов в страны Европы из России прибывают сотрудники спецслужб и это осложняет работу европейской контрразведки.